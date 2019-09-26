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    مركز الطب التأهيلي بالعجوزة يستضيف خبير ألمانى في جراحة العمود الفقري ​

    02:23 م الخميس 26 سبتمبر 2019
    مركز الطب التأهيلي بالعجوزة يستضيف خبير ألمانى في جراحة العمود الفقري ​

    العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلح

    كتب- محمد سامي:

    قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري إن مركز جراحات العمود الفقرى بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة الخبير يستضيف الألمانى الدكتور كريستوف ميهرن رئيس قسم جراحة العمود الفقرى بمركز شون كلينيك ميونيخ بألمانيا وذلك خلال الفترة من 17 حتى 25 أكتوبر القادم حيث يقوم الخبير الألمانى بمناظرة حالات جراحات العمود الفقرى وإجراء عدد من الجراحات اللازمة.

    وأضاف أنه يتم مناظرة الحالات بالمركز من العسكريين والمدنيين بواسطة اللجنة التحضيرية بدءاً من السبت الموافق 28 سبتمبر الجاري.

    تامر الرفاعي جراحة العمود الفقري مركز الطب التأهيلي القوات المسلحة

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