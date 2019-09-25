"القابضة للمياه" تعرض نتائج "كل نقطة بتفرق": وفرنا من 40 لـ60%

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

استعرض محمد صلاح مدير إدارة خدمة العملاء بالشركة القابضة، نتائج حملة كل نقطة بتفرق 2019، ودور الجهات والوزارات المعنية في حملات التوعية لترشيد الاستهلاك، خلال مؤتمر الشراكة للحفاظ على المياه.

وأضاف صلاح، أن وزارة الأوقاف وحدت خطبة الجمعة بعدد 120 ألف مسجد، كما خصص الأزهر الشريف الحصة الثانية بعدد 10 آلاف معهد أزهري بإجمالي 63 ألف حصة، وخصصت الكنيسة المصرية عظة الأحد بعدد 2069 كنيسة.

وتابع: نفذت وزارة الشباب والرياضة أنشطة توعوية ورياضية بمراكز الشباب طوال فترة الحملة، كما نفذت وزارة التربية والتعليم أنشطة توعوية ومسابقات بالمدارس، وإصلاح التالف من السباكة بالمدراس، واستعانت وزارة التضامن الاجتماعي بالرائدات الريفيات ونظمت زيارات منزلية، وورش سباكة للسيدات وأنشطة توعوية بالجمعيات الأهلية.

وعن دور وزارة الثقافة، أشار إلى أنه تم التنسيق مع قصور وبيوت الثقافة، وتنظيم أمسية في دوار العمدة، وورش الرسم، والرسم الجرافيتي، كما قدمت وزارة التنمية المحلية رعاية ودعمًا للمحافظين بتنفيذ غرامات لرش المياه.

وأكد أن دور وزارة الموارد المائية والري تنظيم أنشطة توعوية بروابط استخدام المياه بالقرى المستهدفة، وتنظيم زيارات لمتاحف وزارة الرى، وقامت وزارة الصحة بتنظيم القوافل صحية للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، كما وفرت وزارة الإنتاج الحربي القطع الموفرة لتخفيض معدل الاستهلاك بنسبة تتراوح من 40-60%.