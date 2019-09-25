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    التفتيش القضائي تصدر كتابًا دوريًا بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء "مستند"

    12:25 م الأربعاء 25 سبتمبر 2019
    التفتيش القضائي تصدر كتابًا دوريًا بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء "مستند"

    مخالفات بناء - أرشيفية

    كتب- محمد نصار:

    أصدر التفتيش القضائي، كتابًا دوريًا "تنبيهات" حمل رقم 2 لسنة 2019، بشأن الشهادة التي تمنح لمقدم طلب التصالح عند تقدمه بطلب للتصالح وتقنين الأوضاع والتي يترتب على تقديمها إلى المحكمه وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادره بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب.

    ومن المقرر أن تنتهي اللجان الفنية من أعمالها بعد البت في كافة الطلبات المقدمة بشان التصالح والتي استوفت المستندات المحددة خلال الفتره المحددة قانونًا لتقديم الطلبات والتي تنتهي في 2020/1/8.

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    مخالفات البناء التفتيش القضائي قانون التصالح في مخالفات البناء تقنين أوضاع المخلفات

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