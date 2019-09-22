الوعي بظاهرة التطرف.. أولى دورات مركز الأزهر للطلاب والخريجين

كتب - محمود مصطفى:

أعلن "مرصد الأزهر لمكافحة التطرف" تنظيم برنامج تدريبي لطلاب وخريجي كليتي اللغات والترجمة والدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، في مجال الوعي بظاهرة التطرف، وذلك في الفترة من 29 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2019، بمقر المرصد بمشيخة الأزهر الشريف بالدراسة.

تتناول الدورة العديد من المحاور أهمها التعريف بدور مرصد الأزهر في مكافحة التطرف، مع استعراض لانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا واليمين المتطرف عالميًا، وتقديم تعريف علمي لملامح وسمات الشخصية المتطرفة.

ويأتي تنظيم هذه الدورة إيمانا من مؤسسة الأزهر الشريف بتوعية الشباب بخطورة ظاهرة الإرهاب والتطرف، وكذلك حرص مرصد الأزهر على تحصين الشباب من الوقوع في براثن الأفكار المتطرفة والهدّامة، ويحصل الطالب في نهاية الدورة على شهادة معتمدة من مرصد الأزهر.

وأوضح مرصد الأزهر، أن موعد للتقديم الأربعاء القادم، على أن يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة يوم الجمعة 27 سبتمبر، على صفحة المرصد الرسمية على موقع "فيسبوك ".