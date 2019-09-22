لأول مرة.. المتحف الزراعي يستضيف معرض الخريف في نوفمبر

كتب- أحمد مسعد:

تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، معرض الخريف المزعم إقامته في نوفمبر المقبل بالمتحف الزراعي بمنطقة الدقي.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، إنها المرة الأولى الذي يستضيف بها المتحف الزراعي، لافتاً إلى أن المتحف خصص مساحة 25 ألف متر لتنظيم هذا الحدث.

ولفت عطا، في تصريح خاص لمصراوى، إلى أن المعرض سيتم تدشينه بمشاركة 170 شركة كبرى، موضحًا أنها المرة الأولى التي تنظمه الوزارة عقب نجاح معرض الربيع.

وأشار إلى أن مصر لديها الامكانيات الكبرى لكي تكون أحد الدول الكبرى المصدرة للزهور والنباتات؛ لما لها من مقاصد ربحية كبرى سواء للمنتجين أو للدولة. ​