  • عاجل:قائد المنتخب الأبرز.. البدري يستبعد 3 محترفين من قائمة مصر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي حسام البدري هجوم أرامكو السعودية سد النهضة انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

    لأول مرة.. المتحف الزراعي يستضيف معرض الخريف في نوفمبر

    12:52 م الأحد 22 سبتمبر 2019
    لأول مرة.. المتحف الزراعي يستضيف معرض الخريف في نوفمبر

    المتحف الزراعي

    كتب- أحمد مسعد:

    تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، معرض الخريف المزعم إقامته في نوفمبر المقبل بالمتحف الزراعي بمنطقة الدقي.

    وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، إنها المرة الأولى الذي يستضيف بها المتحف الزراعي، لافتاً إلى أن المتحف خصص مساحة 25 ألف متر لتنظيم هذا الحدث.

    ولفت عطا، في تصريح خاص لمصراوى، إلى أن المعرض سيتم تدشينه بمشاركة 170 شركة كبرى، موضحًا أنها المرة الأولى التي تنظمه الوزارة عقب نجاح معرض الربيع.

    وأشار إلى أن مصر لديها الامكانيات الكبرى لكي تكون أحد الدول الكبرى المصدرة للزهور والنباتات؛ لما لها من مقاصد ربحية كبرى سواء للمنتجين أو للدولة. ​

    المتحف الزراعي وزارة الزراعة معرض الخريف منطقة الدقي

    الخبر التالى:

    السبكي: تسجيل 55% من أهالي بورسعيد بالتأمين الصحي الجديد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان