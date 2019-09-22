"الزراعة": لا صحة لنقص الأسمدة.. والصرف اليوم لـ4محاصيل شتوية

كتب- أحمد مسعد:

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وجود أي عجز خاص بصرف الحصص الأسمدة المدعمة بالجمعيات الزراعية بأي من محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس الخدمات الزراعية، إنه لا يوجد عجز خاص بتوفير حصص الأسمدة المدعمة، مشيراً إلى أن وقف الصرف كان لمدة يومين فقط بسب الفصل بين الموسم الصيفي المنتهى الخميس الماضى والموسم الشتوي الذى ينطلق اليوم.

وأعلنت الوزارة استعدادها لتوفير المقررات السمادية المدعومة للموسم الجديد بحوالى 1.6 مليون طن سماد، لسد احتياجات محاصيل الموسم الشتوي.

ولفت الشناوى فى تصريح خاص لمصراوى، إلى تجهيز مقررات المحاصيل الشتوية وخاصة لـ4محاصيل هم القمح والقصب والخضر والبساتين والبنجر، على ان يتم باقى الصرف بناءاً على الأنتهاء من المحاصيل الرئيسية.

وأضاف أن هناك اجتماعات تنسيقية أسبوعية بين الوزارة وشركات الإنتاج، موضحًا أن توزيع الأسمدة تتم متابعتها من بداية خروجه من المصنع وحتى وصوله للجمعيات وتوزيعه للمزارعين.

ونوه رئيس الخدمات الزراعية، إلى أن الموسم الصيفى لم يواجة أي أزمات ويجرى الصرف بناء على الحصر والأرض المنزرعة فعليا، مؤكدا على تشكيل لجان ثلاثية من قطاعات الائتمان والإصلاح والاستصلاح للمرور الدوري على المحافظات لرصد أي شكاوى.

يشار إلى أن اللجنة التنسيقية للأسمدة، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد أعلنت في وقت سابق عن أنه من المقرر صرف حصص الأسمدة للموسم الشتوي، 22 سبتمبر 2019.​