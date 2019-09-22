مكتبات دار الكتب تحصد المركز الأول في مسابقة دوري المعلومات

القاهرة - أ ش أ:

حصل الفريق الذي شكلته دار الكتب المصرية بوزارة الثقافة من الطلبة المترددين على مكتباتها الفرعية على المركز الأول في مسابقة دوري المعلومات التي نظمتها جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع.

وتفوق فريق دار الكتب على الفرق الأخرى، التي مثلت عدة جهات هي: الهيئة العامة لقصور الثقافة، وجمعية مصر للثقافة، ومكتبة مصر العامة ومكتبة مصر الجديدة.

وقدمت دار الكتب التهنئة لرواد مكتباتها من الطلبة النابهين وتمنياتها بحظ أفضل لممثلي الجهات الأخرى في المسابقات القادمة.