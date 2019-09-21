رئيس جامعة الأزهر يوجه بحل مشكلة تسكين طلاب "جيد جدا" بالفرقة الثانية بالكليات

كتب- محمود مصطفى:

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، تعليماته لمسئولي المدن الجامعة، بحل مشكلة طلاب الفرقة الثانية بالكليات من الحاصلين على تقدير "جيد جدا"، حتى يشملهم قرار التسكين بمدن القاهرة.

ووعد رئيس جامعة الأزهر، الطلاب، خلال تفقده بعض كليات فرع القاهرة، اليوم السبت، للاطمئنان على العملية الدراسية، بحل مشكلة الفرقة الثانية الحاصلين على تقدير "جيد جدا" ، والذين لم يشملهم قرار التسكين.

كانت جامعة الأزهر، أعلنت أنه سيتم تسكين طلاب وطالبات الفرق النهائية وسنوات النقل بالمدن الجامعية بالقاهرة، بدءاً من اليوم السبت وفقا للجدول التالي :

* تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "ممتاز" السبت والأحد

* الفرقة الثالثة تقدير "ممتاز" الاثنين والثلاثاء.

* الفرقة الثانية تقدير "ممتاز" الأربعاء والخميس.

* تسكين الطلاب والطالبات السنوات النهائية بتقدير "جيد جدا" السبت 28 /9 والأحد .

* الفرقة الثالثة تقدير "جيد جدا" الاثنين والثلاثاء، والذين لم يتم تسكينهم مسبقا يتم التسكين يوم الأربعاء والخميس.

كما يتم تسكين المناطق النائية حسب الجدول المعلن وفقا للتقديرات.