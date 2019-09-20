"مكرم": التضامن العربي يجد سندًا قوياً في علاقات مصرية سعودية مستقرة

الرياض - القاهرة - أ ش أ:

أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الجمعة، أن العلاقات المصرية السعودية وثيقة واستراتيجية، وطالما "مصر والمملكة" في حالة وفاق فإن العالم العربي سيكون بخير، كما أن التضامن العربي سيجد سندًا قوياً في علاقات مصرية سعودية متقدمة ومستقرة.

وهنأ مكرم - في تصريح لوكالة الأنباء السعودية - خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، مبيناً أن ما يحدث على أرض المملكة سواء من قرارات أو مشاريع تؤكد أن عملية التطور مستمرة ولن تتوقف".

وأشاد بالخطوات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها المملكة تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، التي تحظى بمساندة واسعة من كافة فئات المجتمع وليس فقط من الشباب، مؤكداً أن المجتمع كله وفى مقدمته المرأة والشاب يعدون أن ما يحدث من تغيير هو تغير المستقبل للأفضل بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة.

وثمن مكرم جهود الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وما توليه من اهتمام بالمسلمين في كافة بقاع العالم ورعاية قضاياهم في جميع أنحاء العالم بالمحافل الدولية والإقليمية.

وشدد على أن المملكة في واقع الأمر لا تبخل على وجه الإطلاق في مد يد العون للدول الإسلامية المحتاجة وهذا أمر لا ينكره إلا جاحد وحاقد، وأن رعايتها الكريمة أيضا لضيوف الرحمن في موسم الحج يُقر ويعترف به العالم الإسلامي بأكمله بحسن تنظيم الحج بحيث يؤدى جميع المسلمين على اختلاف جنسياتهم للمناسك في سهولة ويسر وبدون مصاعب وأن هذا ما حدث خلال موسم الحج الماضي.

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