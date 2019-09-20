قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. غدًا

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن المناطق 8 مناطق بمحافظة القاهرة، ابتداءً من الساعة العاشرة صباح السبت، وحتى الساعة الـ 10 مساء نفس اليوم.

وتشمل هذه المناطق: (تقسيم النصر للسيارات بوادي حوف – مساكن الضباط – منطقة المصانع بعزبة زين – منطقة الملاء بعزبة الوالدة – عزبة الهجانة – عزبة الصفيح بالمعصرة).

وبحسب بيان للشركة، الجمعة، فإن قطع المياه عن هذه المناطق نظرًا لقيام الشركة بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم، بشارع النصر للسيارات بوادي حوف.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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