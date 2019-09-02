وزيرة الصحة: ندعم دور المجلس العربي للارتقاء بالمنظومة الطبية

كتب- أحمد جمعة:

أكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تدعم بشكل كبير عمل المجلس العربي للاختصاصات الصحية؛ للقيام بدوره في الارتقاء بالطبيب والفرق الطبية في المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال ترؤس وزيرة الصحة والسكان، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، الإثنين، اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بمقر جامعة الدول العربية.

وقالت زايد - في كلمتها -إنه "لا شك في أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية هو أحد المؤسسات العريقة التابعة للجامعة العربية، والذي تمَّ تأسيسه منذ أكثر من أربعين عاما قدم خلالها الكثير والكثير، ولازال المنتظرُ منه خلال المرحلة القادمة تقديم المزيد"، مضيفة أنه في مثل هذه الظروف التي تمر بها العديد من الدول العربية لابد أن يقوم هذا المجلس بدوره إضافة إلى تقديم المساعدة الفنية لدول العربية وتبادل الخبرات بينها، مؤكدة أن هذا المجلس تم تأسيسه ليمد المجتمعات العربية بأطباء على مستوى علمي متميز يليق بالمواطن العربي.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان إلى أن المجلس العربي للاختصاصات الصحية مر بفترة عصيبة خلال السنوات الماضية أدت إلى إضعاف قراراته وانصراف الدول الأعضاء عن سداد التزاماتها المادية نحوه، مشددة على أن "اليوم يعود المجلس إلى سابق عهده وبشرعية جديدة مستمدة من قرارات وزراء الصحة العرب الذين امتلكوا الشجاعة واقتحموا هذا الملف واتخذوا قرارهم بإعادة تشكيل هذا الكيان كاملا".

وقالت إن وزراء الصحة العرب كانوا قد اتخذوا قرارهم رقم (1) في الدورة العادية رقم (52) التي عقدت مايو الماضي بجنيف، بوضع خارطة طريق لإعادة المجلس العربي للاختصاصات الصحية إلى مساره الصحيح من خلال عدة خطوات: كانت أولها في دولة الأردن مطلع يونيو الماضي وتم نقل مهام الأمين العام إلى الدكتور عمر عوض الرواس، وثانيها كان تشكيل الهيئة العليا والاجتماع بالقاهرة لانتخاب رئيس ونائبين وإقرار اللائحة الجديدة والنظام الأساسي للمجلس و"هو ما نحن بصدده اليوم".

وأشادت زايد بتحرك الدول الأعضاء بالمجلس قائلة: "بعد مرور 100 يوم فقط على اجتماعنا في جنيف ها نحن نأخذ الخطوة الثانية لاستكمال مسيرة التصحيح .. إنه إنجاز نفتخر به وندعوكم للتمسك بهذه الفرصة".

من جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم انتخاب سلطنة عمان رئيسا للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، مشيرًا إلى أن الاجتماع حضره عدد من وزراء الصحة بالدول العربية بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، وعدد من ممثلي الدول العربية.

وأوضح أنه تم طرح اللائحة الجديدة للهيئة العليا للتصويت عليها طبقاً لما تم إقراراه باجتماع وزراء الصحة العرب في جنيف مايو الماضي، حيث تم تفويض صلاحية إقرار اللائحة للهيئة العليا احتراماً للنصوص والاعتبارات التأسيسية الواردة في بروتوكول إنشاء المجلس العربي للاختصاصات الصحية.

يذكر أن الهدف من تأسيس "المجلس العربي للاختصاصات الصحية" هو العمل على تحسين الخدمات الطبية في الوطن العربي عن طريق رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الاختصاصات وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المعنية، ووضع مواصفات التدريب المعترف به خلال إعداد الاختصاصي في فروع الطب المختلفة من كافة نواحيه والعمل على استكماله ومراقبة احتفاظه بمستواه المقرر مع مراجعته دورياً لتطويره مواكبةً للتقدم الطبي، بالإضافة إلى وضع أسس تقييم المستوى العلمي والفني والمهني للأطباء الذين يرغبون في ممارسة الاختصاصات بعد إتمام التدريب المعترف به.

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