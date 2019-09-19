"وقفتك بالدنيا".. حملة للتوعية بمرض خشونة والتهاب المفاصل

كتب - أحمد جمعة:

دشنت الجمعية المصرية لجراحة العظام، الخميس، الحملة المصرية للتوعية عن خشونة والتهاب المفاصل، تحت شعار "وقفتك بالدنيا"، بحضور عدد من أساتذة طب وجراحة العظام، من بينهم الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان الأسبق، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية المحلية.

وقال "عدوى"، في كلمة له على هامش إطلاق "الحملة" في أحد فنادق القاهرة اليوم، إن "وقفتك بالدنيا"، ستتضمن مشروعاً للتعليم الطبي المستمر لشباب الأطباء تحت رعاية "الجمعية المصرية"، وإقامة 4 ورش طبية عملية بالتنسيق مع كليات الطب في عدد من الجامعات، بالإضافة إلى استضافة البروفسير اوليفر بيروي، خبير طب العظام البلجيكي، لنقل خبراته لشباب الأطباء.

وأضاف وزير الصحة الأسبق، أن الحملة، تتضمن توفير المادة الوحيدة التي تعمل على تثبيط عملية الهدم في مفاصل الجسم، وهى "دياسيرين" لعملها كمثبط طبيعي للإنزيمات الضارة المؤدية لذلك، موضحاً أن هذا العلاج يعمل على تحسين حالة الغضاريف، ويُقلل من حدة المتغيرات المصاحبة لخشونة المفاصل.

من جهته، قال الدكتور جمال حسني، أستاذ طب وجراحة العظام في جامعة بنها وأحد قيادات الجمعية، إنه سيتم طرح دليل طبي لزيادة الوعي المجتمعي عن أمراض المفاصل في مصر ضمن "الحملة"، مع إطلاق صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت شعار "وقفتك بالدنيا"، للتوعية عن أمراض المفاصل.