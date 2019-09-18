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    وزير الأوقاف يرأس قافلة دعوية لمحافظة البحيرة بعد غد الجمعة

    10:17 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    وزير الأوقاف يرأس قافلة دعوية لمحافظة البحيرة بعد غد الجمعة

    وزارة الأوقاف

    كتب - محمود مصطفى:

    تنطلق القافلة الدعوية الحادية عشرة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام الوزارة، يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة التاسعة صباحًا لمحافظة البحيرة برئاسة وزير الأوقاف.

    وذكر وزير الأوقاف أن القافلة تضم ثمانية علماء، أربعة من علماء الأزهر الشريف وأربعة من علماء الأوقاف سيتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع: "مَظَاهِرُ الكِبْرِ والاسْتِعلاءِ والصَّدِّ عَنْ دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ "، وذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف .

    وزارة الأوقاف قافلة دعوية البحيرة علماء الأزهر

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