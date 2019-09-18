سفير مصر بعمان يبحث مع وزير العمل الأردني أوضاع الجالية المصرية

عمان- أ ش أ:

بحث السفير شريف كامل سفير مصر في عمان، اليوم الأربعاء، مع وزير العمل الأردني نضال البطاينة، ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال اجتماعات اللجنة العليا المُشتركة التي عُقِدت في القاهرة يوليو الماضي برئاسة رئيسيّ وزراء البلدين، بشأن إتاحة الفرصة أمام العمالة المصرية في الأردن لتقنين وتصويب أوضاعها.

وتناول الاجتماع إعلان وزارة العمل الأردنية، عن إتاحة فرصة أخيرة للعمالة الوافدة الموجودة في الأردن، والتي لا تحمل تصريح عمل سارٍ، لتصويب وتقنين أوضاعها، اعتبارًا من 22 سبتمبر الجاري ولمدة 60 يومًا، بالإضافة إلى مناقشة القواعد التي أقرتها الحكومة الأردنية لعملية تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة خلال تلك الفترة، ما يضمن العديد من الحوافز؛ أهمها الإعفاء من أية رسوم عن السنوات السابقة في قطاع الزراعة، وتحصيل 20% من رسوم السنوات الـ5 الأخيرة فقط في قطاعيّ التشييد والخدمات المرتبطة بالنقل، وإعفاء العمالة الراغبة في المُغادرة النهائية من أية رسوم عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى حوافز مُشابهة في قطاعات العمل الأخرى.

وأعرب السفير شريف كامل، عن التقدير لاستجابة الجانب الأردني لطلب إتاحة الفرصة لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية التي لا تحمل تصاريح عمل سارية، مشيرًا إلى أن كل من سفارة مصر في عمان وقنصلية مصر في العقبة ستعملان على توعية المواطنين المصريين في الأردن بضرورة الاستفادة من قرار وزارة العمل الأردنية، وتصويب وتقنين أوضاعهم واستصدار تصاريح عمل سارية في مجال النشاط الذي يُمارسه المواطن، والحرص على تجديده سنويًا، بما يكفل للمواطن وضعًا قانونيًا سليمًا ويحمي حقوقه لدى أصحاب العمل.