  • عاجل:السعودية: الهجوم على منشآت أرامكو وراءه إيران

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجوم أرامكو السعودية سد النهضة مؤتمر الشباب مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس العام الدراسي الجديد مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة قرعة الدوري

    ضبط كيلو "قات" مخدر مع راكب يمني بمطار القاهرة

    03:57 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    ضبط كيلو "قات" مخدر مع راكب يمني بمطار القاهرة

    قات مخدر

    كتب- طه عبيد:

    أحبطت مباحث مطار القاهرة الدولي بالاشتراك مع سلطات الجمارك تهريب كيلو "قات" مخدر مع راكب يمني الجنسية فور وصوله من اليمن، أخفاها داخل جيوب سحرية بحقائبه.

    وحسب بيان، اليوم، ردت معلومات لمباحث المطار تفيد بأن أحد الركاب القادمين من اليمن بحوزته مواد مخدرة، لتهريبها داخل البلاد وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وبتفعيل إجراءات المتابعة تبين وصول الراكب على الطائرة اليمنية ومعه المواد المخدرات بحقائبه، وبتفتيش الراكب عُثر بداخل إحدى حقائبه على كمية من نبات "القات" المخدر وزنت حوالي كيلو جرام.

    أمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة للتحقيق.

    قات مخدر مطار القاهرة الدولي مباحث مطار القاهرة الجمارك تهريب

    الخبر التالى:

    الأصغر سنًا.. من هو أسامة الجوهري القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان