التعليم العالي ترد على طرح أرض معهد الأورام الجديد للاستثمار (بيان رسمي)

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء باقتطاع الجزء الأكبر من الأرض المخصصة لمشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد "٥٠٠-٥٠٠ " وطرح أرضه للاستثمار الخاص وتقليص المستشفى ليكون ٣٠٠ سرير بدلا من ١٠٢٠ سرير، عاري تمامًا عن الصحة.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه لم يتم وقف بناء المعهد القومي للأورام الجديد "٥٠٠-٥٠٠ " وأن الأرض المخصصة لبناء المعهد ملك جامعة القاهرة ومخصصة لهذا الغرض تحديدا ولا يجوز استغلالها لأغراض أخرى، وتم تسليم هذه الأرض لمؤسسة "٥٠٠٥٠٠" لبناء وتجهيز المعهد، ولم يتم مطلقا طرح أرض المشروع للاستثمار الخاص، مُوضحةً أن الدولة تدعم بقوة هذا المشروع، باعتباره من المشروعات المُهمة التي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

كما أكدت الوزارة أن مؤسسة "٥٠٠٥٠٠" مستمرة في جهودها لاستكمال عمليات الإنشاء والتجهيز للمعهد القومي للأورام الجديد بالجهود الذاتية و تبرعات المواطنين، وعقب الانتهاء من أعمال البناء والتجهيز تسلمه للمعهد القومي للأورام لإدارته.

يذكر أن إنشاء وتجهيز المعهد القومي للأورام تسير وفق ثلاث مراحل، تشمل كل مرحلة عدد ٣٤٠ سريرًا ليصل إجمالي عدد الأسرة بنهاية المرحلة الثالثة إلى ١٠٢٠ سريرًا، وجاري العمل من خلال مؤسسة "٥٠٠٥٠٠" فى المرحلة الأولى من المعهد القومي للأورام الجديد بتكلفة إجمالية ٩ مليارات و٥٥٠ مليون جنيه مصري.

وتشتمل المرحلة الأولى للمعهد على بناء برجين لإقامة المرضى بطاقة 340 سريرًا (أسّرة مرضى - رعاية مركزة - زرع نخاع)، وجناحين للعيادات الخارجية لجميع التخصصات بطاقة استيعابية 1440 مريضًا/ يوم، وعدد 20 غرفة عمليات كبرى، بالإضافة إلى وحدة علاج كيميائي لليوم الواحد بعدد 122 كرسيًا لعلاج 350 مريضًا/ يوم، ووحدة علاج تلطيفي لليوم الواحد بعدد 30 سريرًا، فضلاً عن عدد 6 أجهزة متنوعة للعلاج الإشعاعي بطاقة استيعابية 215مريضًا/ يوم، ووحدة أشعة تشخيصية بطاقة استيعابية 800 مريض/ يوم، ومكان لاستقبال طوارئ الأورام بطاقة استيعابية 120مريضًا/ يوم، ووحدة إجراءات تشخيصية وعلاجية صغرى بطاقة استيعابية 214 مريضاً / يوم، وعدد 4 أدوار تحت الأرض للخدمات الطبية وغير الطبية، ومبنى سكن الأطباء ومحطة الخدمات المركزية CUP.