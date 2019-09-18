"الزراعة" تعلن إجراءات تصدير الرمان إلى الصين

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن الحجر يستقبل وفدًا صنينًا، السبت المقبل، لتفقد مزارع التصدير لأسواق بكين.

وأضاف العطار، لمصراوي، الأربعاء، أنها المرة الأولى لاستيراد الصين الرمان من مصر، لافتًا إلى أن العمل استغرق عامين لفتح السوق.

ونوه "العطار" إلى الشروط القوية التي يطبقها الحجر الزراعي الصيني؛ لفتح سوق الاستيراد، مؤكدًا أنه بعد نجاح تصدير البلح أصبح الطريق ممهدًا تصدير المحاصيل والفاكهة.

وتابع، أن تلك الخطوة تأتي أهميتها من أجل زيادة الصادرات الزراعية المصرية، والنهوض بالاقتصاد القومي للبلاد.

يشار إلى أن مصر فتحت باب التصدير للصين لأول في 5 سبتمبر الماضي، وتنتج مصر ما يقرب من 130 ألف طن رومان سنويًا.