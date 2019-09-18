ينظمها متحف الآثار عن "الإلهة أفروديت".. تعرف على شروط مسابقة "ارسم وابحث"

كتب- محمد عاطف:

ينظم متحف الآثار التابع لمكتبة الإسكندرية، مسابقة "ارسم وابحث"، هذا العام للمشتركين بنشاط التربية المتحفية، من سن 9 إلى 16 سنة.

وقد اختيرت شخصية شهيرة في الميثولوجيا الإغريقية، وهي الإلهة "أفروديت" لتكون موضوع المسابقة وهي إلهة الحب والجمال، ويقابلها عند الرومان الإلهة "فينوس".

واختيرت القطعة ضمن مقتنيات موقع آثار المحمرة.

يقدم مُتحف الآثار من خلال برنامج التربية المتحفية هذه المسابقة سنويًّا في إطار دعم التواصل المعرفي بين رواد المتحف خاصة النشء، ومن أجل تفعيل رسالة المتحف وتعزيز روح الانتماء لديهم، فضلاً عن تنمية مواهبهم وإظهار إبداعاتهم الفنية.

ويحتفي متحف الآثار بالفائزين من خلال تقديم ثلاث جوائز قيمة في مجال الرسم، وثلاث جوائز أخرى في مجال البحث.

تدور المسابقة حول محورين، يتمثل المحو الأول في رسم القطعة المطلوبة بانسيابية ومرونة في الخطوط مع التركيز على التفاصيل، وذلك من خلال الصورة المتاحة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمتحف.

أما المحور الثاني فيتمثل في كتابة بحثٍ يتسم بدقة المعلومات، ويكون مناسبًا لأعمار المتسابقين، على ألا يقل عن 6 صفحات. وستُلقى محاضرة عن شخصية المسابقة، قد تساعد المشاركين في المسابقة.

تبدأ المسابقة في الفترة من 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر 2019، على أن يبدأ التسجيل من يوم الأربعاء، 15 سبتمبر 2019.