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    بالرابط.. "البحث العلمي" تعلن فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية بروسيا

    11:43 ص الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
    بالرابط.. "البحث العلمي" تعلن فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية بروسيا

    المدرسة الشتوية بروسيا

    كتبت- داليا شبل:

    تعلن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فتح باب التقدم للمدرسة الشتوية الأولى في روسيا ديسمبر 2019 و التي تنظمها أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع المعهد المتحد للعلوم النووية JINR .

    وحسب بيان البحث العلمي، يأتي ذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد، وتستهدف المدرسة شباب الباحثين المصريين (تحت 35 سنة) وكذلك الحاصلين على درجة الماجستير وتتكفل الاتفاقية بكافة مصروفات السفر والإقامة ومصاريف الجيب للطلاب المقبولين.

    لمزيد من المعلومات، يمكن الدخول على الرابط التالي، اضغط هنا..

    أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا روسيا

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