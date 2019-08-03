السيسي يتلقى اتصالًا من رئيس وزراء بريطانيا

كتب - محمد سامي:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس توجه خلال الاتصال بالتهنئة إلى بوريس جونسون على توليه رئاسة وزراء بريطانيا، معربًا عن التطلع لأن تشهد الفترة المقبلة خطوات فعالة لتعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني عن اعتزامه الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، خاصة في المجال الاقتصادي والتنموي، مشيداً بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال التنمية الاقتصادية.

وأكد "جونسون" أنه يعول على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وعبر "جونسون" عن تطلعه للقاء الرئيس السيسي على هامش اجتماعات قمة الدول الصناعية السبعة الكبري G7 القادمة بفرنسا الشهر الجاري.​