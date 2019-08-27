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    حظر التعامل مع الإعلام.. التزامات الموظف العام بمدونة السلوك الحكومية

    03:32 م الثلاثاء 27 أغسطس 2019
    حظر التعامل مع الإعلام.. التزامات الموظف العام بمدونة السلوك الحكومية

    وزارة التخطيط

    كتب- محمد سامي:

    حصل "مصراوي"، على مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة ٢٠١٩-٢٠٢٢ التي أطلقها المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في يونيو الماضي بعد إجراء عددًا من التحديثات عليها.

    وشمل الباب الثالث كيفية التعامل مع أجهزة الإعلام والنشر والصحافة حيث نصت على المحافظة على أسرار العمل، وعدم نشر أو الإدلاء بالبيانات أو المعلومات المتعلقة بوظيفته أو بسياسات واستراتيجيات جهة عمله الى أجهزة الإعلام ودور الصحافة والنشر أو أي جهة أخرى إلا بموجب تصريح من الجهة المختصة بالتعامل مع هذة الأجهزة.

    وزارة التخطيط مدونة السلوك الموظف العام

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