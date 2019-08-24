​شروط جديدة من السعودية لعمل المحاسبين (بيان رسمي)

كتب- يوسف عفيفي:

حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عددا من الشروط لتسجيل المحاسبين الوافدين لدى هيئة المحاسبين القانونيين بالمملكة، وذلك اعتباراً من أول سبتمبر 2019.

وبحسب بيان اليوم، اشترطت الوزارة على المحاسب الوافد تسجيل نفسه لدى الهيئة ، فضلا عن وجوب حصول ممارسي مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة وإصدار أو تجديد رخص العمل، في إطار حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على رفع جودة وكفاءة العاملين في مهنة المحاسبة بالمملكة.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض، حيث أشار الدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بالسفارة، إلى أن تطبيق التسجيل المهني للعاملين الوافدين بمهن المحاسبة للحصول على الاعتماد من قبل هيئة المحاسبين القانونيين يتم اعتبارا من أول يوم من العام الهجري الجديد 1441.

وقال غاي، إن الإجراء الجديد يشتمل التدقيق على العاملين بمهنة المحاسبة وفحص الشهادات والترخيص عن طريق الرابط الإلكتروني مع هيئة المحاسبين القانونيين لإصدار التأشيرات والترخيص، فضلا عن وجوب حصول ممارس مهن المحاسبة والمهن المكملة أو المساندة لها على الاعتماد من الهيئة عند التقديم على خدمات تعديل المهنة وإصدار أو تجديد رخص العمل.

وأوضح أن المهن المستهدفة، تتمثل في مدير إدارة المراجعة الداخلية، ومحاسب تكاليف ، ومراجع داخلي ، ومدقق حسابات ، ورئيس برامج التدقيق الداخلي، ومراقب مالي ، ومدير الإدارة العامة للمراجعة، وفني تدقيق حسابات، وكاتب تكاليف، ومدير إدارة الزكاة والضرائب، ومدير حسابات وميزانية، ومحاسب عام ،ومراجع مالي أول ، ومدير إدارة التقارير المالية ، وفني حسابات كلفة ، ومشرف مراجعة مالية ، ومدير شئون مالية ومحاسبة ، وفني حسابات عام ، وكاتب مالية.

ويتعين على من يرغب بالتقدم لطلب التسجيل المهني زيارة موقع الخدمات الالكترونية لدي الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بعد الاطلاع على الشروط ومن ثم التسجيل.