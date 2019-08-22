"أنت مسلم ولا مسيحي؟".. شريف مدكور يرد على انتقاده لتهنئة الأقباط (فيديو)

القاهرة - مصراوي:

رد الإعلامي شريف مدكور على انتقادات وُجهت له بعد نشر تهنئة عبر حسابه على "فيسبوك" للأقباط بمناسبة عيد صعود جسد السيدة العذراء مريم.

وقال "مدكور" في فيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، إنه تلقى انتقادات وتساؤلات عبر حسابه بعد نشر تهنئة وصف فيها السيدة مريم بـ"خير نساء العالمين".

وأوضح أن بعض المتابعين سألوه: أنت مسلم ولا مسيحي، ليرد: "ملكش دعوة أنا مسلم ولا مسيحي".