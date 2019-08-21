بعد اختياره أمينًا لـ"الأعلى للإعلام".. من هو الدكتور عصام فرج؟

كتب مصطفى علي:

اختار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، الدكتور عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، لتولي منصب أمين عام المجلس.

يأتي ذلك خلفا لأحمد سليم، الأمين العام السابق، بعدما تم القبض عليه بتهمة تلقي الرشوة أمس.

وأمرت النيابة العامة بحبس "سليم" واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم فى قضية الرشوة.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن الدكتور عصام فرج، كالتالي:

- اسمه عصام الدين أحمد فرج.

- آخر منصب شغله: وكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

- شغل منصب وكيل الوزارة بالمجلس الأعلى للصحافة.

- أستاذ بأقسام الصحافة والإعلام بالجامعات المصرية.

- عضو شعبة الإعلام بالمجالس القومية المتخصصة.

- عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة.

- عضو لجنة الثقافة والإعلام بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

- ماجستير من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1988 بتقدير ممتاز.

- دكتوراه في الإعلام من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1996 بمرتبة الشرف الأولى.

- مدير المكتب الفني بالمجلس الأعلى للصحافة منذ إنشائه عام 1981.

- أمين عام الجمعية المصرية للأمم المتحدة منذ عام 1990.

- له عدة أبحاث ومؤلفات من أهمها: اقتصاديات الإعلام، الاتصال السياسي، المراسم وتنظيم المؤتمرات، إدارة العلاقات العامة، الكتابة لوسائل الاتصال في العلاقات العامة.