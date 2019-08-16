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    ضبط 5 أطنان لحوم ودجاج فاسدة بالقاهرة قبل طرحها بالأسواق

    03:34 م الجمعة 16 أغسطس 2019
    ضبط 5 أطنان لحوم ودجاج فاسدة بالقاهرة قبل طرحها بالأسواق

    ارشيفيه

    كتب - محمد نصار:

    تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة من ضبط 660 كيلو دجاج مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات وتحرير محضر رقم 3207 قسم شرطة القاهرة الجديدة ثالث وذلك لبيع دجاج مجمد بدون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على الحيازة.

    يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بضبط الأسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات القياسية، بخسب بيان اليوم الجمعة.

    وقال الدكتور عبدالنعيم حامد محمود ، القائم بأعمال مدير مديرية تموين القاهرة إن الحملات تمكنت من ضبط 1.5 طن لحوم مختلفة على ذمة المحضر رقم 8895 قسم شرطة السيدة زينب غير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية، وقد تم التحفظ أيضا على 700 كجم كبدة منتهية الصلاحية.

    وأشار إلى أن الجهات الرقابية بالمديرية حررت محضرا ضد صاحب ثلاجة وحيازته 3.25 طن لحوم منتهية الصلاحية ومواد غذائية بدون بيانات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

    ولفت إلى أنه تم تحرير محاضر لأصحاب المحال لمخالفتهم القانون 281 سنة 1994 والقرار 113 لسنة 1994 وتم عرضهم على النيابة للتصرف.

    دجاج فاسد لحوم فاسدة مديرية تموين القاهرة دجاج مجهول المصدر خالد عبدالعال الرقابة التجارية

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