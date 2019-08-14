"الإسكان" تعلن تعديلات مسموح بها في شقق "دار مصر"- صور

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كتب- محمد عبدالناصر:

حدد جهاز مدينة الشروق، مجموعة من الشروط والإرشادات للحاجزين بمشروع "دار مصر" لإجراء بعض التعديلات على الوحدات، لمن استلموا وحداتهم السكنية.

وأعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، تسليم الوحدات للحاجزن كاملة التشطيب والمرافق، ولا مجال للتعديل على الشكل البنائي للوحدة.

وتابع: "جرى اعتماد بعض التعديلات التي يمكن للحاجزين تنفيذها على وحداتهم، والتي شملت تركيب حديد كريتال للحماية على الشبابيك والالتزام بالشكل الموحد الذي يعتمد من جهاز المدينة"، لافتًا إلى أنه حال إتاحة الحديقة بحق الانتفاع للدور الأرضي، يسمح بإقامة سور شجري حول الحديقة على أن يعتمد من جهاز المدينة.

وأكد رئيس الجهاز، أنه يسمح بإقامة تندة وفقا للنموذج الموحد الذي يعتمد من جهاز المدينة، للتغطية الأفقية للتراسات المكشوفة على أن يتم الالتزام بالخامة واللون ويتم التنفيذ تحت إشراف جهاز المدينة.

وأشار إلى أن أي حاجز يريد إجراء هذه التعديلات عليه التوجة إلى المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز لتقديم طلب التعديل واستلام النموذج الموحد المعتمد قبل التنفيذ.

وأكد أن النموذج الوحد لتنفيذ أي تعديل على الوحدات يحافظ على النسق المعماري للمشروع، مؤكدًا أن أي حاجز يخالف ذلك سيتم إزالة التعديل المخالف وتحرير مخالفة بذلك.

وكان المهندس كمال بهجات، المشرف على مشروع دار مصر، ومساعد نائب رئيس هئة المجتمعات العمرانية لشؤون تطوير المدن، أكد في تصريحات لمصراوي، أن الهيئة حددت بعض الأعمال التي لا يسمح تنفيذها في مشروع دار مصر وتحتسب مخالفة، وجاءت على النحو التالي:

- يحظر إقامة مناشر بالتراسات.

- يحظر على صاحب الوحدة إقامة "طبق دش" منفصل عن الدش المركزي المقام بالعمارة.

- الالتزام بأماكن التكييف المحددة لكل وحدة، دون تعديل في وصلات الصرف الخارجية.

- عدم مساس الحوائط الداخلية بالهدم أو البناء، دون الرجوع لجهاز المدينة وأخذ الموافقة الفنية.

- عدم بناء أو هدم أو إجراء أي تعديل بحوائط السطح نهائيا.

- غير مسموح بعمل صرف منفصل للوحدة بخلاف صرف العمار.

- سطح الوحدة خدمة عامة لجميع قاطني العمارة.

- يسمح للدور الأخير بتركيب حديد كريتال للحماية على الشبابيك والالتزام بالشكل الموحد الذي يعتمد من جهاز المدينة.