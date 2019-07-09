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    "الزراعة" تطلق مشروع إنتاج هجن الذرة الرفيعة البيضاء

    12:23 م الثلاثاء 09 يوليه 2019
    "الزراعة" تطلق مشروع إنتاج هجن الذرة الرفيعة البيضاء

    هجن الذرة الرفيعة

    كتب- أحمد مسعد:

    أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إطلاق مشروع لإنتاج هجن من الذرة الرفيعة البيضاء على مستوى الوطن العربي.

    وقال وزير الزراعة، في بيان، الثلاثاء، أن ذلك المشروع يعد نواة حقيقية لتفعيل حملة قومية على مستوى الوطن العربى لنشر محصول الذرة الرفيعة لما يتميز به من صفات تجعلة في المرتبة الأولى من المحاصيل الإستراتيجية الصيفية نظرا لمقاومته الظروف البيئية المتباينة وقلة استهلاك المياه وخصائصه الغذائية ثنائية الغرض علف أخضر أو علف حبوب؛ لارتفاع نسبة البروتين به، كذلك دخوله في العديد من الصناعات الحديثة وأهمها صناعة الأخشاب.

    وأوضح الوزير إنشاء أول مصنع بالشرق الأوسط في محافظة سوهاج بصعيد مصر وتم التصدير منه لعدة دول أفريقية.

    وأضاف الوزير أنه تم زراعة التجارب الخاصة بالمشروع في محطة بحوث جزيرة شندويل وبحضور أعضاء قسم بحوث الذرة الرفيعة جميعا، يعد انطلاقة قوية لهحن الذرة الرفيعة على مستوى الوطن العربى بالتزامن مع زراعة نفس التجارب بمقر المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "اكساد" بسوريا.

    وزارة الزراعة هجن الذرة الرفيعة الوطن العربي

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