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    الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستعد لاستقبال موسم الحج

    02:21 م الجمعة 05 يوليو 2019
    الصالة الموسمية بمطار القاهرة تستعد لاستقبال موسم الحج

    مطار القاهرة

    القاهرة - أ ش أ:

    تستعد سلطات مطار القاهرة الدولي لاستقبال موسم الحج الذي يبدأ مع نهاية الشهر الحالي بإقلاع رحلات شركة مصر للطيران؛ لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

    وبدأت الصالة الموسمية بمطار القاهرة والمخصصة لرحلات الحج والعمرة أعمال صيانة الصالة، وذلك بعد انتهاء موسم العمرة الذي انتهى برحلات عمرة شهر رمضان نهاية الأسبوع الماضي، وتم تجهيز منطقة الإحرام الموجودة بالصالة، وتجهيز المسجدين بها ليكونان جاهزين لاستقبال الحجاج، بالإضافة إلى عمل صيانة للإضاءة بالصالة وكافة سيور الحقائب داخل صالتي الوصول والسفر، وتجهيز الخيمة المتواجدة أمام صالة الوصول والخاصة بالمودعين.

    يذكر أن مبنى الرحلات الموسمية بالمطار مخصص لرحلات مصر للطيران، ومبنى ركاب (2) الجديد مخصص لرحلات الخطوط الجوية السعودية.

    مطار القاهرة الحج 2019 الحج شركة مصر للطيران العمرة

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