  • عاجل:نشاط للرياح وشبورة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    وزير الدفاع يتوجه إلى واشنطن على رأس وفد عسكري رفيع المستوى

    09:49 ص السبت 27 يوليه 2019
    وزير الدفاع يتوجه إلى واشنطن على رأس وفد عسكري رفيع المستوى

    الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة

    كتب- محمد سامي:

    غادر الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القاهرة، متوجهاً إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد عسكري رفيع المستوى.

    وأقاد بيان صادر عن وزارة الدفاع بأن الزيارة تأتي بناءً على دعوة رسمية من مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي.

    ومن المقرر أن يعقد القائد العام للقوات المسلحة جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدفاع الأمريكي لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

    القوات المسلحة الإنتاج الحربي واشنطن محمد زكي وزارة الدفاع

    الخبر التالى:

    مصر للطيران تنقل اليوم 4210 حجاج إلى الأراضي المقدسة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان