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"ضربت مثالًا للوعي".. السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة يوليو

10:29 ص الثلاثاء 23 يوليو 2019
"ضربت مثالًا للوعي".. السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة يوليو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- مصراوي:

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب المصري بالذكرى الـ67 لثورة 23 يوليو 1952.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس السيسي، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، تهنئة الرئيس، كالتالي:

"نحتفل اليوم بحلول ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة التي ضربت مثالًا على وعي الشعب المصري العظيم، ورغبتهم الشديدة في بناء مرحلة جديدة من عمر الوطن تقوم على العدل والكرامة".

ويحتفل الشعب المصري اليوم بالذكرى الـ67 لثورة يوليو 1952.

وشهد الرئيس السيسي، أمس، حفل تخرج دفعات الكليات والمعاهد العسكرية، بمقر الكلية الحربية.

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السيسي ذكرى ثورة يوليو ثورة 23 يوليو

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