جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل تعلن موعد إغلاق باب القبول

كتب- محمد قاسم:

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، أن باب قبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية والثانوية الأزهرية مستمر حتى يوم 31 يوليو الجاري.

وذكرت المدينة، في بيان اليوم الاثنين، أنه يجرى استقبال طلبات التقديم على مدار أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة حتى 31 يوليو طبقًا لمعايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي لمدينة زويل (اضغط هنا).

وتضمنت شروط التقديم، أن يكون المتقدم حاصلاً على حد أدنى 90% في الثانوية العامة أو مايعادلها وعليه اجتياز اختبارات القبول في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات والمقابلة الشخصية ثم اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بتحديد المستوى.

وتتميز الدراسة بالجامعة بتقديم برامج بينية تشمل تخصصات العلوم الطبية الحيوية، علوم النانو، علوم المواد، وفيزياء الأرض والكون، كما تشمل برامج هندسة تكنولوجيا النانو والإلكترونيات النانوية، هندسة الطاقة المتجددة، الهندسة البيئية، هندسة الطيران والفضاء، هندسة الاتصالات والمعلومات.