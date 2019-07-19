​تبدأ بـ180 ألف جنيه.. ننشر أسعار الشقق بأرخص 8 مناطق في القاهرة

كتب- محمد عبدالناصر:

بعيدا عن الكمبوندات ومشروعات وزارة الإسكان، يبحث قطاع كبير من المواطنين عن أرخص الوحدات السكنية والتي تقل عن 500 ألف جنيه، حتى تكون مناسبة لقدراتهم الشرائية، لأن أقل وحدة في أي كمبوند أصبحت تتجاوز المليون جنيه، ونفس الحال ينطبق على مشروعات الإسكان بخلاف الإسكان الاجتماعي.

وفي هذا التقرير ينشر مصراوي أسعار الوحدات بـ8 مناطق يمكن الحصول على شقة سكنية بداية من 200 ألف جنيه وحتى 500 جنيه، وفقاً لسماسرة وخبراء عقاريين، والتي جاءت على النحو التالي:

يقول عبدالله المنشاوي سمسار عقارات بعدة مناطق في الجيزة، إن سعر المتر وصل في مناطق ساقية مكي وأم المصريين بالجيزة إلى 2600 وحتى 2800، أي أن سعر الوحدة الـ80 متر يتراوح بين 208 آلاف جنيه و224 ألفًا، لافتًا إلى أن هذه الوحدات بدون تشطيب "طوب أحمر".

وأضاف المنشاوي لمصراوي، أن منطقتي الهرم وفيصل من أكثر المناطق طلبا على الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن أسعار الشقق الـ85 مترًا، وصلت إلى 250 ألف بدون تشطيب بمنطقة الطالبية والثلاثيني والمريوطية، بينما وصلت الشقة نصف تشطيب إلى 500 ألف جنيه في مناطق شارع الثورة ونصر الدين والمساحة.

وتابع: في منطقة فيصل تصل أسعار الوحدات إلى 280 ألفًا بدون تشطيب، وحتى 300 ألف جنيه، وفقا لمكان ودور الوحدة، بشوارع الطالبية والكوم الأخضر، بينما تصل إلى 400 ألف جنيه في شارع المساحة والتعاون.

وفي منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، يتراوح سعر المتر السكني، بين 3400 جنيه و3900 جنيه، لمساحات تتراوح بين 85 مترًا وحتى 180 مترًا.

سعر الوحدة الـ100 متر يتراوح بين 340 ألف جنيه وحتى 390 ألف جنيه، ويتواجد في منطقة حدائق الأهرام عمارات منفصلة، ولا يوجد بها كمبوند، كما يتم تسليم الوحدات نصف تشطيب، وفقا لموقع عقار ماب المتخصص في العقارات.

وقال المهندس محمد سعد صاحب مكتب للتسويق العقاري، إن منطقة أرض المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر من أكثر المناطق التي تتميز بأسعارها المتميزة مقارنة بأسعار باقي الوحدات في المدينة، لافتًا إلى أن هذه المنطقة تضم أكثر من 1500 عمارة.

وأضاف سعد، أن الوحدات يتم تسليمها نصف تشطيب، وكلها مساحتها واحدة تصل إلى 75 مترًا، عبارة عن حجرتين ومطبخ وحمام وصالة، كما أن بعض العمارات لا يوجد بها أسانسير.

وأشار إلى أن أسعار الوحدات تبدأ من 240 ألف جنيه وحتى 450 ألف، وفقا لدور الوحدة وهل هي أمامية أم خلفية، وطريقة سداد ثمنها الذي يصل لـ5 سنوات.

وأكد سيد رمضان مقاول وسمسار عقاري، أن أسعار الشقق في منطقة عين شمس تبدأ من 250 ألف جنيه للوحدات النصف تشطيب والتي تتراوح مساحتها بين 80 مترًا وحتى 115 مترًا، لافتًا إلى أنها في بعض الشوارع تصل إلى 480 ألفًا.

وأشار المقاول العقاري، إلى أن منطقة جسر السويس من أكثر المناطق طلبا على شراء الشقق الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن أسعار الوحدات بها في ارتفاع مستمر بسبب الخدمات والبنية التحيتة التي يتم تطويرها باستمرار في الفترات الأخيرة.

وأكد أن الوحدات تتواجد منها النصف تشطيب، بتشطيب كامل، لافتًا إلى أنه يوجد وحدات 140 مترًا بـ450 ألف جنيه، ووحدات 170 مترًا بـ6500 ألف كامل التشطيب، أما الوحدات بدون تشطيب تبدأ من 200 ألف جنيه للمساحات الـ90 و100 متر.

وفي مدينة الشروق توجد وحدات سكنية بـ180 ألف جنيه وحتى 350 ألف جنيه بمساحات تبدأ من 65 مترًا وحتى 75 مترًا بمناطق إسكان الشباب كاملة التشطيبات، وفقا لمؤشر عقار ماب.