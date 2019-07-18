الجريدة الرسمية تنشر قرارين للرئيس السيسي بشأن الأحكام والمخدرات

كتب ـ يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عدها الصادر اليوم الخميس، قرارين لرئيس الجمهو ية، بشأن إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام 2017.

وجاء نص القرار الثاني، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لعام 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

وجاء نص القرارين كالتالي: