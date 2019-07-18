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    الجريدة الرسمية تنشر قرارين للرئيس السيسي بشأن الأحكام والمخدرات

    09:30 م الخميس 18 يوليه 2019
    الجريدة الرسمية تنشر قرارين للرئيس السيسي بشأن الأحكام والمخدرات

    الرئيس السيسي

    كتب ـ يوسف عفيفي:

    نشرت الجريدة الرسمية في عدها الصادر اليوم الخميس، قرارين لرئيس الجمهو ية، بشأن إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لعام 2017.

    وجاء نص القرار الثاني، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لعام 1960، بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

    وجاء نص القرارين كالتالي:

    قرار رئيس الجمهورية2قرار رئيس الجمهورية1

    الرئيس السيسي قضايا المخدرات

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