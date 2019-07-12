هاني الناظر يوضح حقيقة وجود سموم خطيرة في "براعم البطاطس"

(مصراوي):

رد الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، على استفسارات بشأن وجود سموم خطيرة في البطاطس المُنبتة "البراعم".

وقال "الناظر"، في منشور عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، الجمعة: "(توضيح هام جدًا) انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي تحذير من خطورة أكل البطاطس على الصحة في حالة حدوث إنبات بها".

والتقط الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث، صورة لثمرة بطاطس بها إنبات، قائلًا: "نتيجة لأنني تلقيت أسئلة كثيرة تستوضح حقيقة هذا الكلام فقد راجعت اليوم شخصيا مجموعة من الأساتذة والعلماء والمتخصصين في مجال فسيولوجيا وأمراض النبات والسموم الغذائية من المركز القومي للبحوث وكلية الزراعة جامعة القاهرة وبناء علي رأيهم العلمي فأنه تبين عدم صحة ذلك البوست، وأنه لا خطورة إطلاقا من أكل هذه البطاطس ولا يوجد بها أي سموم نهائيًا".

وأضاف: "كل مافيها أنه يحدث نتيجة الإنبات تكسر للنشا داخل أنسجة البطاطس يؤدي لتحوله إلى سكريات وعند القيام بقليها في الزيت يحدث كرملة للسكر وتصبح قطع البطاطس لونها بني فقط ولكن لا يوجد تسمم أو أي خطورة من أكلها على الصحة.. لهذا لزم توضيح الحقيقة العلمية وعلى هذا الأساس لا تصدقوا أو تنشروا البوست الذي يحذر من أكل تلك البطاطس وهي في هذه الحالة".