  • عاجل:مباشر | السنغال 0 - 0 بنين.. ربع نهائي كأس الأمم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    كنيسة الأنبا بولا خروج المنتخب أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 عمرو وردة الثانوية العامة الطقس ريهام سعيد رأس توت عزت أبو عوف

    رئيس مدغشقر وزوجته في جولة بمنطقة الأهرامات

    06:19 م الأربعاء 10 يوليه 2019
    رئيس مدغشقر وزوجته في جولة بمنطقة الأهرامات

    رئيس مدغشقر وزوجته في جولة بمنطقة الأهرامات

    كتب - محمد عاطف:
    استقبلت منطقة آثار الهرم، اليوم الأربعاء، رئيس دولة مدغشقر أندريه راجولينا، وحرمه، والوفد المرافق له، على هامش زيارته إلى مصر، لحضور فعاليات كأس الأمم الأفريقية.

    كان في استقبالهم أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، الذي أوضح أن الزيارة بدأت بجولة بمدخل الهرم الأكبر والممر الأول بالهرم، ثم توجه الجميع إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية ثم إلى تمثال أبو الهول.

    وقال إميل أيوب الأثري المرافق للوفد خلال الزيارة، إن رئيس مدغشقر وحرمه أعربا عن انبهارهما بطريقة بناء الهرم، وما به من إعجاز هندسي، كما أبدى رئيس مدغشقر إعجابه بطريقة نحت تمثال أبو الهول وضخامته، وأوضح أن منطقة الأهرامات من أهم المواقع السياحية على مستوى العالم والتي كان يرغب دائمًا في زيارتها.

    منطقة الأهرامات رئيس مدغشقر

    الخبر التالى:

    مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون "التأمينات الاجتماعية"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان