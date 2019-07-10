رئيس مدغشقر وزوجته في جولة بمنطقة الأهرامات

كتب - محمد عاطف:

استقبلت منطقة آثار الهرم، اليوم الأربعاء، رئيس دولة مدغشقر أندريه راجولينا، وحرمه، والوفد المرافق له، على هامش زيارته إلى مصر، لحضور فعاليات كأس الأمم الأفريقية.

كان في استقبالهم أشرف محيي الدين، مدير عام آثار الهرم، الذي أوضح أن الزيارة بدأت بجولة بمدخل الهرم الأكبر والممر الأول بالهرم، ثم توجه الجميع إلى منطقة البانوراما لالتقاط الصور التذكارية ثم إلى تمثال أبو الهول.

وقال إميل أيوب الأثري المرافق للوفد خلال الزيارة، إن رئيس مدغشقر وحرمه أعربا عن انبهارهما بطريقة بناء الهرم، وما به من إعجاز هندسي، كما أبدى رئيس مدغشقر إعجابه بطريقة نحت تمثال أبو الهول وضخامته، وأوضح أن منطقة الأهرامات من أهم المواقع السياحية على مستوى العالم والتي كان يرغب دائمًا في زيارتها.