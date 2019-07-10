رئيس دير "الأنبا بولا" يتفقد مقر حدائق القبة بعد حريقه

كتب- مصطفى علي:

تفقد منذ قليل نيافة الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، مقر دير الأنبا بولا بحدائق القبة بعد تعرضها لحريق هائل في ساعة متأخرة من صباح اليوم.

وتوافد عدد من رهبان دير الأنبا بولا للاطمئنان على الكنيسة ومقر الدير وعقد الأنبا دانيال اجتماعًا مع القمص ميصائيل الأنبا بولا للوقوف على أسباب الحريق.

وذكرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان لها، أن حريقًا شب، مساء أمس، بمقر الدير الكائن في منطقة حدائق القبة بالقاهرة، وأسفر عن تدمير مبنى المقر بالكامل بفعل النيران. واستطاعت أجهزة الحماية المدنية بعد ذلك إخماد النيران والسيطرة على الموقف.

وحسب بيان للكنيسة، اليوم الأربعاء، لم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية، فيما قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، إن جهات التحقيق تعمل حاليًا لمعرفة سبب اندلاع الحريق.