آخرهم ريهام سعيد.. إعلاميون عانوا من المرض وهذه رحلتهم معه

كتب- مصطفى علي:

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد،​ إصابتها بمرض "بكتيريا الوجه"، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، وأكدت الصفحة الرسمية لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أنها أصيبت بميكروب في الوجه، وأكد الأطباء أن الخطر ما زال قائمًا، ويحاولون القضاء على الميكروب.

ويستعرض "مصراوي" رحلات أبرز الإعلاميين مع المرض كالتالي:

1- شريف مدكور

أعلن الإعلامي شريف مدكور في أبريل الماضي إصابته بسرطان القولون، وأجرى عملية جراحية لاستئصال الورم، وظهر بعدها في بعض البرامج الفضائية لطمأنة جمهوره، كما عاد لتقديم برنامجه على قناة الحياة.

2- عمرو أديب:

في مارس 2017، تعرض الإعلامي عمرو أديب لوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى، وأجرى جراحة لتركيب دعامتين في القلب، وقال عن مرضه: "إنه أصيب بجلطة صباح يوم مرضه وأحس بألم لكنه زال بحلول الظهيرة، ليقدم مساء ذلك اليوم حلقة من برنامجه كالمعتاد، وفي اليوم التالي أجرى له الطبيب رسم قلب، ثم طلب منه إجراء بعض التحاليل، فذهب إلى المستشفى لإجرائها، وهناك وبعد نصف ساعة كان يخضع لعملية قسطرة".

3- بسمة وهبة:

كشفت بسمة وهبة عن إصابتها بمرض السرطان أثناء لقائها مع نيشان في برنامج "أنا والعسل"، موضحة أنها اكتشف مرضها بالصدفة أثناء زيارتها لدبي لتوقيع عقد تقديم برنامج على قناة OSN، فعندما كانت تصلي ركعتين لله ووضعت يديها على صدرها فوجدت ما يشبه الكرة، فاتصلت بوالدتها وأبلغتها بما حدث فنصحتها الكشف بالماموجرام، لتكتشف أنها تعاني من ورمين.. وعلى الفور توجهت، بسمة إلى باريس لبدء رحلة العلاج، لافتة إلى أنها واجهت نبأ مرضها بكل ثبات، ورغم أنه تم استئصال أحد ثدييها إلا أنها لم تكن مترددة بل كانت سعيدة لإزالة الورم لأن التحاليل أثبتت أن الورم يمكن أن يعود مرة أخرى في الدم أو العظام، لذلك كان ينبغي أن تحصل على علاج كيميائي مكثف.

من جهة أخرى، أجرت بسمة جراحة دقيقة في الأمعاء في نوفمبر الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت مصابة بالتفاف في الأمعاء وكان يجب أن تستأصل جزءً منها.

4- محمود سعد:

أجرى الإعلامي محمود سعد جراحة في العمود الفقري في يناير 2014 بالعاصمة البريطانية لندن، وعقب ذلك نقل إلى العناية المركزة، قبل أن يوضع على جهاز للتنفس الصناعي بعد أن واجه مشكلات في الرئة.​