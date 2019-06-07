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    مصر للطيران تلغي رحلتيها إلى الخرطوم

    03:04 م الجمعة 07 يونيو 2019
    مصر للطيران تلغي رحلتيها إلى الخرطوم

    شركة مصر للطيران

    كتب - طه عبيد

    قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلتيها رقم MS 855 و MS 853، المقرر إقلاعهما اليوم من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في الرابعة عصرًا والساعة ٢٣:٤٥ مساء بسبب الأحداث الجارية هناك.

    وطالبت الشركة، في بيان، المسافرين على الرحلتين ضرورة مراجعة مركز اتصالات "مصر للطيران" على رقم ١٧١٧ من أي موبايل أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الرحلات إلى مطار الخرطوم.​

    شركة مصر للطيران الخرطوم مطار القاهرة الدولي مطار الخرطوم

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