تسجيل أكثر من 4 آلاف عامل مصري بالخارج على قاعدة بيانات "القوى العاملة"

كتب- يوسف عفيفي:

ناقشت وزارة القوى العاملة، أوضاع العمالة المصرية بالخارج لدراسة المشاكل التي تواجهها بالدول العربية والأجنبية، بحضور ممثلين عن وزارات الدفاع، والخارجية، والداخلية، والقوى العاملة، والزراعة، والإسكان، والسياحة، والهجرة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت الوزارة خلال خلال اجتماعها السادس، اليوم الاثنين، أنها ستعرض تقرير يتضمن توصيات لجنة متابعة أوضاع العمالة المصرية بالخارج عند انتهاء أعمالها على المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الوزارة، أنها انتهت من تصميم وتنفيذ قاعدة بيانات للعمالة المصرية بالخارج، وتم تسجيل 4030 عامل مصري عليها، وجاري تطوير عملية التسجيل ليتمكن العامل بنفسه من تسجيل بياناته من خلال تطبيق على الموبايل، بحيث يتم إطلاق هذه الخدمة في نهاية يوليو 2019.

وشددت الوزارة، على ضرورة توحيد الجهود والتكاتف بين كافة جهات الدولة المتصل عملها بالعمالة المصرية المسافرة للخارج للتعاون بشأن حصر أعدادها من خلال قاعدة بيانات العمالة الموجودة بمركز معلومات وزارة القوي العاملة، مؤكدة أن القاعدة بجميع محتوياتها ستكون متاحة لجميع جهات الدولة المصرية.

وقالت وزارة القوى العاملة، إنه يجرى التنسيق مع وزارة الخارجية للبدء في قيام سفارات وقنصليات مصر بالخارج، لتسجيل بيانات العمالة المصرية على قاعدة بيانات العمالة.

وتابعت: تم مخاطبة المستشارين العماليين التابعين للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج لتسجيل بيانات أي عامل مصر يلجأ لمكاتب التمثيل العمالي في طلب تقديم أية خدمة سواء عمالية أو قنصلية، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية لتكون نواه يمكن الاعتماد عليها في حصر هذه العمالة أولا بأول .

وأكد الوزاة، أهمية التعاون والتواصل الدائم بين الجهات المعنية، والتفاعل السريع لتتبع أي مشكلة للعمالة المصرية في الخارج والعمل على حلها فورًا.

كما تناول الاجتماع عرضًا توضيحيًا لكافة أوضاع العمالة المصرية في الخارج، وتقرير يتضمن موقف العمالة المصرية في عدد من الدول، وبيان التحديات التي تواجه العمالة المصرية، ورؤية الوزارة حولها.​