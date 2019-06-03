عمرو غلاب: انضمام الصندوق السيادى للمنتدى العالمى رسالة طمأنة للمستثمرين

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان انضمام صندوق مصر السيادي إلى المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية (IFSWF)، بمثابة طمأنة للمستثمرين بتطبيق أدق معايير الشفافية والحوكمة في إدارة استثمارات الصندوق الجديد.

وأكد غلاب في بيان له اليوم الاثنين، أن الانضمام إلى المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية يتم بشكل طوعي، أي بطلب من إدارة الصندوق نفسه، ويلزم هذا الانضمام الطوعي أي صندوق سيادي بتطبيق أفضل معايير الشفافية والحوكمة والمسئولية المجتمعية، لافتا إلى أن انضمام الصندوق المصري وهو في حداثة إنشائه رسالة هامة إلى المستثمرين المحتملين في استثمارات الأصول الحكومية القائمة بالفعل أو الاستثمارات الجديدة التي يعتزم العمل بها مستقبلا.

وأشار غلاب إلى أن هناك آمالا معلقة على الصندوق السيادى في جذب استثمارات كبيرة وطرق مجالات جديدة للاستثمار ومفيدة للاقتصاد المصري تحقق خلق المزيد من فرص العمل عالية الربحية، وهو ما يتسنى حدوثه بفضل الإدارة الجيدة، ويعد انضمام الصندوق للمنتدى العالمي للصناديق السيادية خطوة أولى نحو تحقيق هذا الهدف.

جدير بالذكر أن الصندوق السيادى المصري تأسس العام الماضى بموجب القانون رقم 117 لسنة 2018، وصدور النظام المكمل له في فبراير الماضى، نهاية بصدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارته وجمعيته العمومية في مايو الماضي، ليعد بذلك أول صندوق سيادي في مصر برأس مال مصدر 200 مليار جنيه.​