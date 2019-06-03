سياحة النواب: الشعب المصري يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية

كتب- أحمد علي:

بعث النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وتوجه صدقي، في برقيته بالدعاء إلى المولى عز وجل في أن تحقق مصر كل ما تصبو إليه بقيادة الرئيس السيسي لاستكمال تحقيق المشروعات القومية الكبرى في جميع محافظات ومدن وقرى مصر واستمرار مسيرة النهضة والتنمية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم وفي ظل قيادتكم الحكيمة آماله وطموحاته في التقدم والرفعة والازدهار.

وقال النائب عمرو صدقي، إن شعب مصر وجميع مؤسسات الدولة يقفون صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى مخلصين وأمناء ويباركون ويؤيدون كل خطوات الرئيس على الصعيدين الداخلي والخارجي، وكلنا نحرص كل الحرص على تنفيذ خططكم الطموحة ومواجهة جميع التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.​