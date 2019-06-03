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    7 لجان.. ننشر أماكن استطلاع هلال شوال

    02:34 م الإثنين 03 يونيو 2019
    7 لجان.. ننشر أماكن استطلاع هلال شوال

    هلال شوال - ارشيفية

    كتب- محمد نصار:

    قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية،إنه توجد 7 لجان لاستطلاع هلال شهر شوال 1440 مساء اليوم الاثنين.

    وأضاف القاضي، لمصراوي، أن أماكن هذه اللجان تتمركز في (حلوان - الفيوم - توشكى - مطروح - سوهاج - الإسماعيلية - أسوان) موضحًا أن المعهد مستعد من الساعة الخامسة صباح اليوم من أجل استطلاع هلال شهر شوال.

    وأوضح أن رؤية الهلال ستكون بعد غروب الشمس مباشرة، وأن المعهد ليس المختص بالإعلان عن موعد عيد الفطر المبارك، ولكن هذا من اختصاص مفتي الديار المصرية، وذلك بناءً على تقرير لجنة الرصد والتي تكون مشتركة من معهد البحوث الفلكية ودار الإفتاء المصرية.

    هلال شوال المعهد القومي للبحوث الفلكية جاد القاضي الشمس عيد الفطر

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