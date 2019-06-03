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اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

06:54 ص الإثنين 03 يونيو 2019
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر

دار الإفتاء

(مصراوي):

تستطلع دار الإفتاء المصرية، برئاسة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، هلال شهر شوال لعام 1440 هجريًا، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مساء اليوم الاثنين.

وتعلن دار الإفتاء نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد المغرب بنصف ساعة.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "لا تلتفتوا إلى الأخبار التي تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هي مصدر إعلان رؤية الهلال".

دار الإفتاء مفتي الجمهورية شوقي علام

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