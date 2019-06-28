  • عاجل:مباشر كأس أمم أفريقيا.. المغرب 0 - 0 كوت ديفوار

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    "التموين": بدء صرف مقررات يوليو الاثنين المقبل

    05:52 م الجمعة 28 يونيو 2019
    "التموين": بدء صرف مقررات يوليو الاثنين المقبل

    ماجد نادي المتحدث باسم نقابة بقالي التموين

    كتبت - عايدة رضوان:

    قال ماجد نادي، المتحدث باسم نقابة بقالي التموين، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بدأت في طرح مقررات يوليو المقبل في منافذ بقالي التموين والمجمعات الاستهلاكية وأفرع جمعيتي استعدادًا لبدء الصرف في الأول من يوليو الموافق الاثنين المقبل.

    وأكد نادي -في تصريح لمصراوي- الجمعة، توافر السلع الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر، بالإضافة إلى توافر سلة سلعية أخرى لصرف سلع نقاط الخبز عن يونيو الجاري.

    ماجد نادي نقابة بقالي التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية السلع التموينية

    الخبر التالى:

    "صيدلة الأزهر" تحتل المركز الثاني على الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان