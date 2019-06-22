رغم عدم احتضانها مباريات.. كيف استعدت الجيزة لاستقبال سياح "أمم إفريقيا"؟

كتب- إسلام ضيف:​

استعدت محافظة الجيزة، لاستقبال سُيّاح بطولة الأمم الإفريقية، والذي تستضيفها وتنطلق اليوم الجمعة 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل بـ4 محافظات هي القاهرة، السويس، الإسكندرية، الإسماعيلية.

وقال اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، إن المحافظة طورت من شوارعها التي تشهد كثافة مرورية طوال الفترة الماضية، وخصصت حوالي نصف مليار جنيه لرصف الطرق بأماكن مثل: اللبيني، الوراق، كرداسة، ترعة بعدالعال، وبولاق، بجانب توفير الإنارة في شوارع المحافظة.

وأوضح بدران في تصريح لمصراوي الجمعة، أنه برغم عدم احتضان "الجيزة" لأي من مباريات البطولة إلا أنها تأمل في جذب المشجعين القادمين من الخارج خاصة زائري المناطق الأثرية التي تحتضنها المحافظة.

وأشار السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة إلى تطوير شارع الأهرام بالكامل باعتباره أحد الطرق الرئيسية المؤدية لمنطقة الأهرامات الأثرية، حيث شملت الأعمال رفع كفاءة الشارع وتطوير الجزيرة الوسطى به ودعمها بالنباتات والأشجار وتركيب انترلوك للأرصفة والأماكن المخصصة للمشاة وإصلاح البلدورات والآجزاء المتهالكة فى الرصف مع انشاء عناصر جمالية لإضفاء الشكل الجمالي للشارع.

وكان محافظ الجيزة، أعلن أن أعمال تطوير شارع الأهرام تمتد على مسافة 10 كم بدءًا من منطقة نصر الدين وحتى شارع مشعل، مرورًا بميدان الرماية باعتباره أحد المداخل الرئيسية للمنطقة الأثرية.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وفق بيان سابق بالاستمرار في رفع كفاءة الأماكن المحيطة بالمناطق الأثرية بالمحافظة وتجميلها وصيانة الطرق والشوارع المؤدية لها.

وأوضح اللواء علاء بدران، أن المحافظة وّفرت 124 شاشة عرض وشاشة تليفزيونية بالميادين ومراكز الشباب والحدائق؛ لمتابعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2019 مجانًا دون مقابل مادي.

وقالت المحافظة في بيان سابق، إنها انتهت من تجهيز المقرات الخاصة بعرض المباريات التي ستقام بمصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019، حيث تم تزويد مراكز الشباب بشاشات عرض كبرى لنقل الأحداث والفعاليات المختلفة المتعلقة بالبطولة، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين من أبناء المحافظة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة المباريات وتشجيع المنتخب المصري في البطولة.

ووّجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير سبل الراحة لرواد الأندية ومراكز الشباب خلال فترة البطولة، ورفع كفاءة النظافة والتجميل بمحيط مراكز الشباب والتنسيق الدائم مع مديرية الشباب والرياضة لإزالة أي معوقات على الفور، إضافة إلى التأكد من تزيين مراكز الشباب بأعلام الدول الإفريقية المشاركة، والتأكد من جاهزيتها من حيث مقاعد الجلوس، وتهيئة المناخ الملائم للمشاهدين، للاستمتاع بمشاهدة المباريات وتعليق لافتات الترحيب بالضيوف والمشجعين المتابعين للبطولة.

من جانبها ترأست الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، بالتنسيق مع إدارة الأمراض المتوطنة حملة تمشيطية لناقلات الأمراض ومكافحة الحشرات في المناطق السياحية والمنشآت الصحية والسياحية وأماكن تسكين الوفود المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية على مستوى محافظة الجيزة.

وتقدت سرور منطقة مستشفى حميات إمبابة، ومنطقة الهرم حيث تم تمشيط منطقة الصوت والضوء ومناطق نزلة السمان وسقارة.