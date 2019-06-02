مطار القاهرة يستقبل 6100 معتمرًا على 22 رحلة طيران من السعودية

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، 22 رحلة جوية من الأراضي المقدسة لعودة 6100 معتمرًا بعد أداء مناسك العمرة، على خطوط شركة مصر للطيران والخطوط السعودية.

وقالت مصادر بالمطار، إن مبنى الرحلات الموسمية استقبل 12 رحلة لشركة مصر للطيران بواقع 7 رحلات من جدة و5 رحلات من المدينة المنورة، لعودة 4 آلاف حاج من الأراضى المقدسة.

وأضافت المصادر، أن مبنى الركاب 2 استقبل 10 رحلات جوية للخطوط السعودية وعلى متنها 2100 معتمرًا، من مطاري جدة والمدينة المنورة بواقع 8 رحلات من جدة ورحلتين من المدينة المنورة.

وانتهت شركة مصر للطيران من تجهيزات وصول المعتمرين بالصالة الموسمية بالمطار المخصصة لرحلات الحج والعمرة ، وتم تجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات وصولهم خاصة كبار السن منهم في سهولة ويسر وتجهيز سيارات كهربائية وكراسي متحركة لنقلهم، وتوفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين وحمايتهم من أشعة الشمس خلال فترات الصباح.