أكثر الكلمات إنتشاراً

ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

مطار القاهرة يستقبل 6100 معتمرًا على 22 رحلة طيران من السعودية

11:32 م الأحد 02 يونيو 2019
مطار القاهرة يستقبل 6100 معتمرًا على 22 رحلة طيران من السعودية

مطار القاهرة الدولي

كتب- طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، 22 رحلة جوية من الأراضي المقدسة لعودة 6100 معتمرًا بعد أداء مناسك العمرة، على خطوط شركة مصر للطيران والخطوط السعودية.

وقالت مصادر بالمطار، إن مبنى الرحلات الموسمية استقبل 12 رحلة لشركة مصر للطيران بواقع 7 رحلات من جدة و5 رحلات من المدينة المنورة، لعودة 4 آلاف حاج من الأراضى المقدسة.

وأضافت المصادر، أن مبنى الركاب 2 استقبل 10 رحلات جوية للخطوط السعودية وعلى متنها 2100 معتمرًا، من مطاري جدة والمدينة المنورة بواقع 8 رحلات من جدة ورحلتين من المدينة المنورة.

وانتهت شركة مصر للطيران من تجهيزات وصول المعتمرين بالصالة الموسمية بالمطار المخصصة لرحلات الحج والعمرة ، وتم تجهيز أطقم من العلاقات العامة لاستقبال المعتمرين داخل الصالات وإنهاء إجراءات وصولهم خاصة كبار السن منهم في سهولة ويسر وتجهيز سيارات كهربائية وكراسي متحركة لنقلهم، وتوفير خيام مكيفة لاستقبال المستقبلين وحمايتهم من أشعة الشمس خلال فترات الصباح.

مطار القاهرة الدولي شركة مصر للطيران السعودية مناسك العمرة

الخبر التالى:

تعاون بين مؤسسة "بطرس غالي" و"حقوق الإنسان" لتعزيز ثقافة السلام
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان