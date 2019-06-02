  • عاجل:دار الإفتاء: استطلاع هلال شوال غدا.. ونحذر من هذا الأمر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    برلماني: حان الوقت لتطوير القاهرة لتضاهي أجمل مدن أوروبا

    07:29 م الأحد 02 يونيو 2019
    برلماني: حان الوقت لتطوير القاهرة لتضاهي أجمل مدن أوروبا

    النائب محمد عبدالله زين الدين

    كتب - أحمد علي:

    قال محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنه مع اقتراب موعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حان وقت التفكير في خطط تطوير القاهرة وخاصة منطقة وسط القاهرة أو القاهرة الخديوية، التي أصبحت مثقلة بازدحام البشر والسيارات من كل نوع لقضاء المصالح بما تسبب في ارتفاع نسبة التلوث والاختناقات.

    وأوضح "زين الدين" في بيان اليوم الأحد، أن ازدحام السيارات والمخالفات والإشغالات، كانت أسبابا رئيسية لتلوث المباني الأثرية والمنطقة لسنين طويلة.

    وطالب وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بوضع خطة تعيد قاهرة المعز إلى وقت أن كانت مدينة منظمة، وجاذبة للسائح، مشيرًا إلى أننا لا نحتاج فقط للتفكير في كيفية تحويل المباني لمزارات سياحية جاذبة فقط، بل إحداث تغيير جذري بالمنطقة، لتسهيل حركة المرور، وعمل مسارات للمشاة واخرى للدراجات، فتتحول لتضاهي أجمل مدن أوروبا.

    محمد عبدالله زين الدين القاهرة مدن أوروبا العاصمة الإدارية مجلس النواب تطوير القاهرة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان