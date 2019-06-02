رئيس الطائفة الإنجيلية يهنيء السيسى والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك

كتب-إسلام ضيف:

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال زكي في برقيته: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر بخالص التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، و ندعو الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالسلام والاستقرار. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث أيضًا ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس النائب السيد الشريف والنائب سليمان وهدان، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والزراعة والثقافة، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.