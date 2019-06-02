رئيس الوزراء يهنئ السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

القاهرة- أ ش أ:

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال مدبولي، في نص البرقية "يُسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة المجلس بأصدق آيات التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

وأضاف: "وإذ ننتهز هذه المناسبة يا سيادة الرئيس، نذكر بكل فخر جهودكم المخلصة وعطاءكم المتواصل لتحقيق النهضة الشاملة في ربوع مصر المحروسة، داعين المولى عز وجل أن يشملكم برعايته كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار، وأن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والسلام".​