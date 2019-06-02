  • عاجل:​رئيس معهد الفلك عن هلال العيد: "لا نضمن رؤيته مساء الغد"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ليلة القدر هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    رئيس الوزراء يهنئ السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

    11:26 ص الأحد 02 يونيو 2019
    رئيس الوزراء يهنئ السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

    الدكتور مصطفى مدبولي

    القاهرة- أ ش أ:

    بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

    وقال مدبولي، في نص البرقية "يُسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة المجلس بأصدق آيات التهاني مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك".

    وأضاف: "وإذ ننتهز هذه المناسبة يا سيادة الرئيس، نذكر بكل فخر جهودكم المخلصة وعطاءكم المتواصل لتحقيق النهضة الشاملة في ربوع مصر المحروسة، داعين المولى عز وجل أن يشملكم برعايته كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار، وأن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والسلام".​

    هذا المحتوى من

    مصطفى مدبولي السيسي عيد الفطر

    الخبر التالى:

    برلماني: إنشاء بورصة سلعية يضبط الأسعار ويقضي على الاحتكار
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان