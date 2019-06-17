الرئيس السيسي يصل ساحة النصب التذكاري بالعاصمة البيلاروسية

كتبت- عايدة رضوان:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساحة النصب التذكاري بالعاصمة البيلاروسية مينسك.

ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس السيسي إلى بيلاروسيا، العديد من المباحثات المعمقة حول مجمل العلاقات الثنائية وسُبل تعزيزها خلال لقاءه المرتقب مع نظيره البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو"، فضلًا ع لقاءه مع كلٍ من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب في بيلاروسيا لتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

كما تشهد زيارة الرئيس إلى العاصمة مينسك، التوقيع على عددٍ من الاتفاقات في مجالات التعاون الثنائي المختلفة، كما سيحظى الشق الاقتصادي والاستثماري بأهمية خاصة أثناء الزيارة، حيث سيلتقى الرئيس مع ممثلي مجتمع الأعمال البيلاروسي ورؤساء كبرى الشركات البيلاروسية، بالإضافة إلى كبار المسئولين وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك بهدف استعراض آفاق التعاون الثنائي الاقتصادي وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى الجاري تشييدها في كافة أنحاء الجمهورية.​